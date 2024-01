La Chine appelle à une conférence de paix à plus grande échelle à Gaza

Le ministre chinois des affaires √©trang√®res, M. Wang Yi, a appel√© √† la tenue d'une conf√©rence de paix isra√©lo-palestinienne de plus grande envergure et faisant davantage autorit√©, ainsi qu'√† l'√©tablissement d'un calendrier pour la mise en Ňďuvre d'une "solution √† deux √Čtats", alors que le conflit √† Gaza s'intensifie et que la mer Rouge devient un nouveau point de conflit. S'adressant aux journalistes apr√®s s'√™tre entretenu avec le ministre √©gyptien des affaires √©trang√®res, Sameh Shoukry, au Caire ce week-end, M. Wang a d√©clar√© que la communaut√© internationale devait "√©couter" attentivement les pr√©occupations l√©gitimes au Moyen-Orient.