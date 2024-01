Les dirigeants du Hamas au Liban fuient le pays par crainte d'être éliminés par Israël

La plupart des chefs militaires du Hamas basés à Beyrouth ont fui la capitale libanaise par crainte d'être la cible d'Israël, a rapporté KAN News dimanche soir, citant une source au sein du Hamas. Le groupe terroriste aurait pris des mesures importantes pour assurer la sécurité de ses dirigeants après l'élimination ciblée de Saleh al-Arouri, attribuée à Israël, le mois dernier. Selon KAN, les responsables du Hamas ont quitté le Liban pour la Syrie et la Turquie, tandis que le dirigeant du groupe terroriste à Beyrouth, Ghazi Hamad, aurait fui vers le Qatar.

Saleh al-Arouri a été tué avec au moins cinq autres personnes lors d'une attaque présumée de drone israélien dans la banlieue sud de Beyrouth. M. Arouri était non seulement considéré comme l'un des principaux organisateurs du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, mais aussi comme l'une des principaux artisans du rapprochement entre le Hamas d'un côté, et le Liban et l'Iran de l'autre.

Dimanche, les forces israéliennes ont arrêté Dalal et Fatima al-Arouri, les sœurs de l'ancien chef adjoint du Hamas Saleh al-Arouri, à leurs domiciles d'al-Bireh et d'Aroura en Cisjordanie, selon des sources palestiniennes. Elles sont soupçonnées d'incitation à la haine, a indiqué la radio de l'armée.