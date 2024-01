"Une violence et une haine inimaginables" : Irit Lahav, survivante du kibboutz Nir Oz, raconte le 7 octobre

Irit Lahav, habitante du kibboutz Nir Oz, s'est confiée à i24NEWS, revenant sur les 100 jours écoulés depuis le massacre du 7 octobre orchestré par le Hamas, ainsi que sur la captivité des otages à Gaza. Devant les demeures de Nilly Margalit et de la famille Siman Tov, elle a rappelé leurs vies avant l'attaque.

AP Photo/Maya Alleruzzo

Nilly Margalit a été enlevée puis libérée, mais la famille Siman Tov, y compris trois jeunes enfants et leur grand-mère, a été tragiquement assassinée durant le massacre, a-t-elle déclaré. Irit Lahav a ensuite décrit le début de cette journée terrifiante : "Suite à l'alerte à la roquette, nous nous sommes précipités en pyjama vers l'abri, avec seulement dix secondes pour y parvenir, ma fille et moi, fermant la porte derrière nous", a-t-elle raconté. "Une nouvelle alerte missile s'est déclenchée alors que ma fille essayait de faire rentrer le chien et de récupérer mon téléphone portable. Nous sommes restés terrés pendant près de 11 heures et demie."

"Peu de temps après les premières alertes, nous avons compris que des terroristes attaquaient le kibboutz avec des armes automatiques, des missiles, des grenades et des lance-roquettes, a-t-elle poursuivi. "Entre 300 et 400 terroristes ont envahi le kibboutz, ouvrant constamment le feu, et de 6h35 à 16h, nous nous sommes efforcés de garder les portes closes, sachant qu'ils feraient du porte-à-porte."

Dès 7 heures du matin, des messages de détresse ont commencé à affluer via le système de messagerie du kibboutz : "ils attaquent notre maison", "ils mettent le feu à notre maison', "je suis blessé", "je vais mourir", "aidez-nous". "Nous entendions tout, c'était terrifiant", a-t-elle ajouté.

"Ce jour-là, 417 personnes, enfants et personnes âgées inclus, étaient présentes dans le kibboutz, et 117 ont été assassinées ou enlevées, soit plus d'un quart des résidents", a-t-elle précisé. "Il est crucial que le monde prenne conscience de l'ampleur de cette tragédie. Ce que nous avons vécu dépasse l'entendement, dépassant même ce que l'on peut voir dans les films. L'enlèvement de bébés, l'assassinat de familles entières, c'est une violence et une haine d'une intensité inimaginable," a souligné Mme Lahav. "C'est une réalité tellement difficile à concevoir," a-t-elle conclu.