Aviv Kochavi : "Le 7 octobre nécessite des enquêtes, y compris sur mon mandat en tant que chef d'état-major"

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, a déclaré lundi matin lors de la cérémonie annuelle de commémoration des victimes de l'unité Lahav au Mémorial Herzl de Jérusalem, que le massacre du 7 octobre "a été un événement choquant et décisif qui exige une enquête approfondie et des investigations poussées". Selon Kochavi, "l'événement devra être examiné sous tous les angles, y compris pendant la période où j'étais à la tête de Tsahal. Je suis responsable des décisions prises à Tsahal durant mon mandat, et je me demande constamment ce que nous aurions pu faire autrement".

Kochavi a indiqué que le massacre "implique désormais des enquêtes professionnelles et approfondies, basées sur l'analyse de détails classifiés et les conclusions qui en seront tirées. Nous devrons redéfinir nos objectifs et leur ordre de priorité, et nous rappeler que la sécurité est une condition première et essentielle à notre existence ici".

Olivier Fitoussi/Flash90

Kochavi a également critiqué ouvertement le monde politique, et notamment la coalition, estimant que "les conflits au sein de la société et l'intensification des discours violents et clivants" renforce la frustration des Israéliens. "Il est essentiel de mettre un terme aux propos extrêmes et nuisibles", a-t-il conclu.