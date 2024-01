Le Musée d'Israël projettera chaque soir un ruban jaune en symbole de solidarité avec les otages et leurs familles

Pour marquer les 100 jours depuis le début de la guerre en Israël, le Musée d’Israël à Jérusalem a projeté sur sa façade le célèbre ruban jaune – symbole de solidarité avec les captifs et leurs familles. Le ruban sera projeté chaque soir, jusqu'au retour des 136 otages retenus par le Hamas à Gaza.

Le Musée d’Israël a également accueilli lors d'une visite poignante, des membres du kibboutz Be'eri dont l’artiste Ziva Jelin. Son tableau "Curving Road" est spécialement exposé dans la galerie du musée. Le kibboutz Be'eri a été fortement touché par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier et sa galerie a été entièrement brûlée.

Elle sera déplacée pour trois ans à Tel-Aviv, à Beit Romano, dès le mois prochain.

Par miracle, le tableau de Jelin avait été récupéré de l’atelier de l’artiste après avoir subi de graves dommages.

Israel Museum

"C'est très émouvant d'accueillir Ziva Jelin et les membres du kibboutz Be'eri. J’ai un lien particulier avec le kibboutz et sa communauté, car mon mari est originaire de Be'eri et ses parents font partie des évacués. Je suis profondément convaincue que l'art est un sanctuaire pour l'âme et j'espère que nous avons réussi à offrir un peu de réconfort à nos invités lors de leur visite", a déclaré Eva Madjiboj-Levy, directrice du musée.

A Be'eri, plus de 100 personnes ont été tuées par le Hamas et des dizaines emmenées à Gaza. Des centaines de personnes ont été évacuées et relogées temporairement.

