Israël : un programme spécial pour renforcer la résilience des Druzes en temps de guerre

La communauté druze a noué de profonds liens avec l'État d'Israël depuis sa création en 1948. Dès le début de la guerre le 7 octobre, les Druzes ont montré leur dévouement et leur bravoure au combat et dans les différentes activités de volontariat civil. Avec le soutien de la Fédération juive de Boston, l'Association israélienne des centres communautaires (IACC) propose un programme sur mesure de soutien émotionnel aux familles druzes, visant à renforcer la résilience sociale et communautaire.

Ralliés à la défense d’Israël, de nombreux hommes druzes ont été enrôlés comme réservistes et certains d'entre eux sont morts au combat à Gaza. Le terrible bilan des victimes de la communauté druze dépasse même sa part dans la population.

De nombreuses familles sont ainsi privées depuis plus de trois mois de leurs maris et pères enrôlés, résident dans les régions du nord en grande partie évacuées.

Pour tenter de leur apporter du réconfort, l'Association israélienne des centres communautaires (IACC) et la Fédération juive de Boston, ont mis en place un programme sur mesure axé sur le soutien émotionnel, l’éducation et les activités d’enrichissement personnel pour répondre aux besoins des familles druzes. Simultanément, la Fédération juive de Boston, grâce à sa collecte de fonds impressionnante de plusieurs millions de dollars, renforce son engagement à soutenir la résilience de la société israélienne, avec un accent particulier sur la communauté druze.

​Le programme comprend la création de centres d'apprentissage temporaires dans les zones où le système éducatif a été perturbé par la guerre. Les centres sont équipés d'ordinateurs et de matériel pédagogique nécessaires à l'apprentissage en présentiel et distanciel. Par ailleurs, des ateliers destinés aux mères sur la gestion des situations stressantes ont été organisés. Enfin, le programme met en œuvre des activités d'enrichissement et des programmes de soins pour les enfants et les jeunes des villages druzes.

"Depuis le 7 octobre, et malgré les divergences, la communauté druze se tient aux côtés de la société israélienne. Alors que la guerre continue, les familles druzes de Hurfeish et d’autres villes du nord sont confrontées à de multiples défis pour lesquels les centres communautaires de l’IACC peuvent les aider. Aujourd'hui, il existe cinq centres de ce type dans 16 communautés", a déclaré Safi Salama, directeur du centre communautaire Julis.

Cette initiative collaborative vise à atténuer les inquiétudes auxquelles font face les familles druzes. En unissant leurs forces, l'IACC, la Fédération juive de Boston et les membres de la communauté druze cherchent à consolider la cohésion et la résilience sociale au sein de la communauté druze.

Les Druzes ont joué un rôle notable dans l’histoire et la société de l’État. Le pays compte environ 150 000 Druzes, soit environ 2 % de la population totale. La majorité réside dans les régions montagneuses du nord d’Israël, s’étendant sur le mont Carmel, la Galilée et le plateau du Golan. Ils occupent des postes importants dans les sphères publiques et militaires et font preuve d’une loyauté inébranlable envers l’État ; ils ont joué un rôle clé au sein de Tsahal, en particulier dans les unités d'élite. Cette alliance avec l’État, souvent qualifiée de "pacte de sang" entre les communautés juive et druze, a conféré aux Druzes une position unique dans la société israélienne, la distinguant des autres minorités non juives.

