Les deux terroristes de Raanana avaient interdiction formelle de pénétrer en Israël

Le Shin Bet a publié des détails sur les deux terroristes qui ont mené le double attentat à Ra'anana lundi, qui a coûté la vie à une femme de 70 ans et fait de nombreux blessés dont des enfants. Mahmoud Zidat, 44 ans, et Ahmed Zidat, 25 ans, vivaient dans la région d'Hébron et sont entrés illégalement en Israël.

Arrêtés à plusieurs reprises par le passé, ils avaient interdiction formelle de pénétrer en Israël. Ahmed Zidat, 25 ans, a écrit dans le groupe Telegram de son village de Bani Naim: "Allah Akbar, j'ai vengé mon peuple".

En mai dernier, Mahmoud Zidat avait été condamné à 20 jours de prison après avoir été arrêté alors qu'il séjournait en Israël sans permis, malgré ses six condamnations antérieures. Lors de l'audience, il avait déclaré : "Je suis entré en Israël uniquement pour nourrir mes enfants. Je ne peux pas travailler ailleurs, il n'y a pas de travail dans les territoires, il n'y a personne pour m'aider. Je demande au tribunal de se contenter de la période de détention administrative et de me permettre de voir mes enfants, au moins pour les vacances".

Après la double attaque commise à la voiture-bélier et à l'arme blanche par les deux terroristes, le chef de la police Yaakov Shabtai a indiqué qu'ils "travaillaient illégalement dans une laverie automatique de Raanana" et connaissaient donc bien la ville. Les terroristes ont poignardé une passante de 70 ans à mort avant de s'emparer d'une voiture et de foncer sur plusieurs véhicules dans trois endroits différents de la ville.

Une fausse carte d'identité a été trouvée en possession de l'un des terroristes.