"Les terroristes me disaient qu'Israël nous avait abandonnés. J'avais fini par les croire" Yagil Yaakov, ex-otage

Yagil Yaakov, 13 ans, a livré dimanche son premier témoignage aux médias sur ses 52 jours de captivité aux mains du Hamas. L'adolescent avait été kidnappé avec Or, son frère aîné âgé de 15 ans, au kibboutz Nir Oz. Tous deux avaient cependant été séparés en captivité. Yagil, détenu de manière isolée par des terroristes du Jihad islamique, était apparu dans une vidéo de propagande de l'organisation diffusée début novembre.

"Chaque jour en captivité semble une éternité. La plupart du temps, j'étais assis à ne rien faire, et j'ai peu à peu appris l'arabe", a-t-il relaté sur la Chaîne 12. "Vous êtes obligés de leur parler et ces terroristes ne connaissent pas l'anglais. Vous n'avez pas de téléphone, alors vous écoutez, toute la journée. Aujourd'hui je comprends 50 % d'une conversation en arabe". Dès le premier jour, il avait appris deux mots essentiels: toilettes et nourriture, dit-il.

IDF Spokesperson

Il a également raconté la terreur psychologique qu'il a endurée. "On me disait qu'Israël refusait tout accord pour notre libération, que le pays ne s'intéressait plus à nous et qu'il nous avait abandonnés. Dans une telle situation, on finit par croire ce qu'on nous dit et on commence à paniquer", a-t-il détaillé.

Il a enfin parlé de son inquiétude pour son père Yair (Yaya), qui est toujours détenu à Gaza. "Papa est comme mon meilleur ami et il me manque beaucoup. Tout ce qu'on a l'habitude de faire ensemble me manque comme regarder des films, des matchs de basket ou de football", a dit le garçon, soulignant à quel point il était difficile de ne rien savoir le concernant.

"Cette impuissance rend toute la famille folle. Nous guettons chaque information, en espérant obtenir des détails sur son état", a-t-il expliqué. "Nous attendons avec impatience un accord qui permettra de libérer toutes les personnes enlevées. Je ne peux pas accepter d'avoir été libéré, mais pas mon père. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont encore là-bas et qui continuent d'endurer ce cauchemar. Je sais tellement ce que c'est...".

L'adolescent dit avoir mûri depuis cette terrible expérience : "J'ai grandi, mais pas tant que ça non plus. J'ai surtout appris à être prévenant, et appris qu'il faut être patient, parce que là-bas, la patience est une chose fondamentale."