"Nous déclarons à l'ensemble de la région que l'État d'Israël est là pour rester" (chef d'état-major de Tsahal)

Le chef d'état-major, Herzi Halevi, a déclaré lundi que "l''État d'Israël était là pour rester et se développer", et que lorsqu'il était menacé, "il n'avait d'autre choix que de se mobiliser et de se défendre".

"Nos ripostes sont très pointues, très puissantes et déterminées. C'est ainsi que cela s'est passé au cours des cent derniers jours, et c'est ainsi que cela se passera jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, nous avons subi un acte de terrorisme à Ra'anana qui s'inspire de Gaza. Les gens qui ont commis cette attaque sont des lâches qui viennent dans une ville et attaquent les habitants en train de vaquer à leur quotidien avec une voiture-bélier", a-t-il poursuivi.

"Ce soir, nous déploierons des forces à Gaza pour continuer à combattre les terroristes, tout comme nous déploierons des forces en Judée-Samarie et à la frontière libanaise pour accomplir la même tâche", a-t-il conclu.

17 personnes ont été blessées et une tuée dans un double attentat à Raanana lundi après-midi.