L'ONU demande l'accès au port d'Ashdod pour acheminer l'aide à Gaza

Trois agences des Nations unies ont demandé à Israël d'autoriser l'accès au port d'Ashdod pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L'accès à ce port "est absolument nécessaire pour les agences humanitaires", ont souligné les responsables du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Unicef et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'accès au port d'Ashdod "permettrait d'acheminer des quantités d'aide bien plus importantes, puis de les envoyer directement par camion vers les régions du nord de Gaza, durement touchées, que peu de convois ont réussi à atteindre", selon les agences.

L'armée israélienne a publié vendredi un rapport détaillé sur l'aide humanitaire qu'elle apporte à Gaza, indiquant que l'opération est complexe sur le plan logistique et nécessite une coordination transfrontalière ainsi qu'un effort conjoint entre Israël, les États-Unis, l'Égypte et l'ONU. "Israël se donne beaucoup de mal pour atténuer les dommages causés aux civils et demande à la communauté internationale d'augmenter l'aide humanitaire envoyée à Gaza", indique notamment le communiqué.

Les convois humanitaires sont soumis à une double inspection : depuis le port égyptien d'Al-Arish, l'aide est d'abord acheminée jusqu'au poste frontière de Rafah, où les égyptiens procèdent à des fouilles, avant de s'arrêter aux points de passage de Nitsana ou de Kerem Shalom pour une inspection israélienne. Ce n'est qu'ensuite que les camions sont envoyés à Rafah puis expédiés dans la bande de Gaza.