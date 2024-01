Les hôpitaux font le point sur l'état des blessés de l'attentat de Ra'anana

L'hôpital Schneider a informé que l'état du jeune de 16 ans, blessé lors de l'attaque d'hier à Ra'anana, reste grave et qu'il est sous ventilation et sous sédation. Six autres enfants et adolescents sont traités dans le service de chirurgie et leur état est défini de léger à modéré. Le directeur du service orthopédique de l'hôpital Ichilov, a informé que les deux blessés arrivés hier, l'un avec une fracture complexe du tibia et l'autre avec une blessure complexe au coude ont été opérés et sont tous deux dans un état stable et en cours de guérison. Le Centre Médical Meir, a informé que 4 blessés sont hospitalisés, dont un homme et une femme dans un état grave aux soins intensifs généraux, un autre blessé dans un état modéré et un autre blessé dans un état léger.