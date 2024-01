Vidéo du Hamas : l'armée israélienne confirme ses inquiétudes pour la vie de Yossi Sharabi et Itai Sabirsky

Le porte-parole de Tsahal a annoncé mardi que le deuxième homme qui apparait sur la vidéo diffusée par le Hamas dimanche, et sur laquelle on voit trois otages implorer Israël de les libérer, est Yossi Sharabi.

Son nom n'avait pas encore été rendu public à la demande de sa famille. Hier soir, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, avait annoncé ses craintes pour la vie d'Itai Sabirsky, également sur la vidéo, mais que Noa Argamani serait en vie. Le porte-parole a toutefois démenti les affirmations du Hamas selon lesquelles les deux hommes auraient été tués dans des frappes israéliennes, affirmant que le lieu où ils se trouvaient "n'avait jamais été ciblé par l'armée".

Après avoir publié une première vidéo dans l'après midi, dans laquelle on voyait ces trois otages, le Hamas avait affirmé, dans sa guerre psychologique, qu'il donnerait plus d'informations sur leur état dans la soirée. C'est cette seconde vidéo, analysée par Israël, qui aurait confirmé les inquiétudes concernant Yossi Sharabi et Itai Sabirsky. Noa Argamani y annonçait elle-même la mort des deux hommes.