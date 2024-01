"Nous sommes plus que jamais prêts à étendre les combats au Liban", assure le chef du commandement nord de Tsahal

Le chef du commandement nord de l’armée israélienne, le général Ori Gordin, a rendu visite lundi dans le nord du pays, à la 228e brigade en exercice en prévision d’une extension de la guerre à la frontière nord d’Israël. Il était accompagné de plusieurs hauts responsables militaires. Cette visite a eu lieu sur fond de frappes israéliennes au Sud-Liban et d’une préparation croissante en vue d’une possible escalade dans la région.

IDF Spokesperson

"L'exercice auquel nous participons s'inscrit dans le cadre de l'importance d'accroître notre préparation à l'expansion des combats et à une éventuelle attaque contre le Liban", a déclaré Ori Gordin. "Nous sommes plus que jamais prêts pour cela, pour ce soir s’il le faut, et nous allons continuer à renforcer notre préparation et nos évaluations à l’avenir".

"Le 7 octobre, nous sommes entrés en guerre, une guerre pour notre foyer", a poursuivi le général Gordin. "Vous êtes tous arrivés bien avant que nous vous appelions pour cette mission de défense. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers de soldats sont déployés pour défendre la frontière nord du Liban".

IDF Spokesperson

Il a ensuite indiqué que plus de 150 cellules terroristes ont été frappées jusqu’ici de l'autre côté de la frontière et un grand nombre de leurs capacités neutralisées. "Nous œuvrons sans relâche pour annihiler les capacités du Hezbollah et le faire reculer. Il y a encore beaucoup à faire pour réussir à obtenir le résultat souhaité, à savoir une meilleure sécurité afin de faire rentrer les habitants du nord chez eux", a conclu Ori Gordin.