Netanyahou se dit "déterminé" à reconstruire les localités du sud d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les membres du cabinet de guerre ont tenu, mardi, une réunion avec les chefs des localités du sud d’Israël dans une base militaire du commandement Sud. Plusieurs ministres du gouvernement étaient également présents. Dès l’entame de la réunion, Netanyahou a assuré que le gouvernement et le cabinet étaient "déterminés à reconstruire les localités et les kibboutz frontaliers de Gaza, à ramener les habitants chez eux et à apporter une prospérité bien au-delà de ce qui existait avant la guerre".

Kobi Gideon (GPO)

"Pour cela, nous devons d’abord remporter une victoire sur le Hamas, mais aussi prendre les mesures civiles nécessaires", a-t-il poursuivi, expliquant ainsi cette réunion du cabinet de guerre en présence de l’équipe ministérielle. "Nous comptons sur nos soldats héroïques et nos excellents commandants pour atteindre l’objectif militaire. Dans le même temps, nous faisons également confiance à vos dirigeants pour travailler de concert avec les ministères du gouvernement, afin de parvenir à la restauration, la prospérité et l’épanouissement" des villes du sud.