Emily Hand, ex-otage du Hamas, essuie les larmes de son père en pleine interview sur une chaîne britannique

Une séquence particulièrement émouvante s'est déroulée sur la chaine britannique Talk TV lundi soir. Alors qu'il était interviewé en direct, Thomas Hand, le père de la petite Emily Hand, ex-otage du Hamas, a appris par le présentateur les craintes qui pesaient sur le sort de deux personnes encore en captivité, Yossi Sharabi et Itai Sabirsky.

"Pendant que nous discutons, il s'avère que deux autres personnes enlevées qui étaient aux mains du Hamas ont été tuées", a déclaré le présentateur, Piers Morgan. "Avez-vous leurs noms ?", lui a demandé Thomas Hand. "Il s'agit de Yossi Sharabi et Itai Sabirsky", a répondu le journaliste.

En entendant les noms des deux hommes, des larmes se sont mises à couler instantanément sur les joues de Thomas Hand, que la petite Emily s'est empressée d'essuyer avec sa main. Le père de la fillette a alors raconté qu'Itai Sabirsky, 38 ans, avait été détenu aux côtés d'Emily pendant toute la durée de sa captivité à Gaza.

"Il n'avait rien fait de mal, et ils l'ont tué. Et bien sûr, ils rejettent la faute sur Tsahal... C'est une véritable tragédie", a commenté Thomas Hand, bouleversé, exprimant l'espoir que Noa Argamani, revienne de captivité vivante.

Les trois otages israéliens sont apparus dans une vidéo de propagande diffusée dimanche par le Hamas. Dans une seconde vidéo diffusée le lendemain, Noa Argamani annonçait la mort des deux hommes. Tsahal a ensuite confirmé que de fortes inquiétudes existaient concernant Yossi Sharabi et Itai Sabirsky, mais que Noa Argamani était apparemment toujours vivante.

La petite Emily, Israélo-Irlandaise de 9 ans, avait été kidnappée le 7 octobre au kibboutz Beeri, alors qu'elle passait le shabbat chez une amie. D'abord déclarée morte, Tsahal avait estimé par la suite qu'elle était retenue en otage. Elle a été libérée fin novembre lors de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, qui a permis le retour de presque tous les enfants enlevés par l'organisation terroriste. Deux sont toujours à Gaza, dont le plus jeune de tous ceux kidnappées le 7 octobre, Kfir Bibas qui aura un an dans deux jours.

Lors de son interview sur Talk TV, Thomas Hand a indiqué qu'Emily était toujours traumatisée : "Elle ne veut même pas utiliser le mot Gaza, elle demande que nous l'appelions simplement "la boîte", parce que tout gaza n'était pour elle qu'une série de boîtes dans lesquelles on l'a enfermée. Lors de sa captivité, la fillette a en effet été transférée dans plusieurs maisons successives.