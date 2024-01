Israël : des ex-otages et des familles de captifs de retour au kibboutz de Nir Oz pour lancer un cri de désespoir

Le 7 octobre, un résident sur quatre du kibboutz Nir Oz a été assassiné ou kidnappé à Gaza. Ce mardi, au cours d'une tournée émouvante, les journalistes ont entendu des témoignages d'otages libérés et de familles d'otages encore aux mains du Hamas.

Sharon Aloni-Cunio, libérée de captivité du Hamas avec ses jumelles de 3 ans, Yuli et Emma, a déclaré : "Mes filles ont dû faire pipi et caca dans un évier et une poubelle pendant 52 jours. Il y avait des jours où elles pleuraient à pleins poumons parce qu'elles n'avaient rien à manger, et d'autres où leurs voix étaient affaiblies à cause de la faim." Evoquant son mari toujours en captivité, elle a ajouté : "Je ne suis pas prête à abandonner l'amour de ma vie. Je veux que David revienne parmi nous maintenant."

Eyal Radoshitzky

Dans la crèche où la soignante Maya Goren a été kidnappée, une sombre célébration d'anniversaire a été organisée pour le petit Kfir Bibas, lui aussi à Gaza, et qui vient d'avoir un an en captivité. Des dizaines de ballons oranges ont été déployés pour lui et sa famille.

Un autre lieu important montré aux visiteurs est la maison incendiée de l'otage libérée Yocheved Lifshitz, âgée de 85 ans. Son mari, Oded, est toujours détenu à Gaza.

Daniel Lifshitz, leur petit-fils, a pris la parole : "Le travail de mes grands-parents consistait à transporter des patients de Gaza pour recevoir un traitement médical et à utiliser tous les outils à leur disposition pour rendre le monde meilleur. J'ai parlé avec des responsables qataris et j'appelle à un cessez-le-feu immédiat. Il s’agit de la première étape cruciale vers la négociation de la libération des otages".

Amir Alfassa, neveu de Maya Goren (56 ans), assassinée alors qu'elle était captive à Gaza, s'est exprimé dans la crèche du kibboutz, où cette dernière travaillait comme aide-soignante : "Maya s'est réveillée très tôt avant le déclenchement des alertes le 7 octobre, elle est allée à la crèche pour préparer la rentrée. Le lendemain était censé être le jour où les enfants revenaient des vacances de Souccot. Elle s'est cachée seule ici, sous l'un des lits. Et puis les terroristes sont arrivés, ils lui ont tiré dessus et pendant longtemps nous n’avons pas su si elle était morte ou vivante. Il y a un mois et demi, nous avons appris la mauvaise nouvelle de sa mort et pire encore : le fait que son corps est détenu à Gaza".

"Depuis plus de 100 jours, plus de 3 mois, 136 otages sont détenus par le Hamas. Le viol et la violence sont leur réalité. Hier, nous avons été informés de l'assassinat de deux autres otages, Yossi Sharabi et Itai Svirsky, en captivité. Combien de temps cela va-t-il continuer ? Nous faisons appel au monde entier, au Qatar et à tous ceux qui peuvent aider. S’il vous plaît, aidez-nous à ramener les otages chez eux", a déclaré Liat Bell Sommer, porte-parole du siège du Forum des otages et des familles disparues.

