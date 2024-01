Gaza : le réseau de tunnels du Hamas est beaucoup plus vaste qu'Israël ne l'estimait

Le réseau de tunnels construit par le Hamas dans la bande de Gaza est "beaucoup plus important" que ne le pensaient les responsables militaires israéliens. Evalué, en décembre, à environ 400 km de longueur, "le métro" comme on le surnomme, est désormais estimé entre 650 et 750 km de long, a rapporté le New York Times relayant les propos de sources militaires israéliennes. Une longueur équivalente à celle du métro de New York. Le sous-sol de la ville de Khan Younes, au sud, abriterait à lui seul 160 km de tunnels.

Deux hauts responsables ont également avancé qu'il y avait près de 5 700 entrées de tunnels distinctes disséminées sur tout le territoire gazaoui.

"Si vous voulez détruire les dirigeants du Hamas et leurs stocks d'armes, vous devez détruire les tunnels"

Ces tunnels constituent un défi majeur pour Tsahal qui mène à Gaza la première guerre combinée au-dessus et en dessous du sol de l'histoire et tous les objectifs stratégiques sont désormais concentrés sur ces tunnels.

"Si vous voulez détruire les dirigeants du Hamas et leurs stocks d'armes, vous devez détruire les tunnels", confirme au journal américain Dafna Richmond-Barak, experte en guerre des tunnels à l'Université israélienne Reichman. Elle explique que le Hamas a investi massivement dans les tunnels car il ne dispose, ni des ressources, ni des effectifs nécessaires pour combattre l'armée israélienne dans une guerre conventionnelle. Il utilise les souterrains comme bases militaires et caches d’armes, et compte sur eux pour déplacer ses forces sans être détectés, tout en protégeant ses hauts commandants.

L'armée affirme avoir trouvé deux types de tunnels : ceux utilisés par les commandants, et d'autres utilisés par les agents. Les tunnels des commandants sont plus profonds et plus confortables, permettant un séjour plus long. Les autres tunnels sont plus spartiates et parfois moins profonds. De très nombreux souterrains sont par ailleurs piégés, avec des bombes dissimulées dans leurs parois.