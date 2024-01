Une délégation israélienne dont quatre survivants de Nova à Paris pour appeler au retour des otages

Une délégation israélienne comprenant quatre survivants du festival Nova (où plus de 300 personnes ont été tuées par le Hamas le 7 octobre) est arrivée à Paris lundi. Les membres de la délégation prendront la parole et présenteront leurs histoires personnelles et les horreurs dont ils ont été témoins. Ils assisteront en outre à la première projection publique du film "Nova", projeté devant 200 diplomates, leaders de l'opinion publique et personnes influentes dans la société française, en plus des médias locaux et internationaux invités à la projection spéciale.

Les membres de la délégation rencontreront de hauts responsables du Parlement français, ainsi que la communauté juive du pays et des organisations étudiantes, et participeront également à une réunion d'information au domicile de l'ambassadeur d'Israël auprès des organisations internationales, Haim Assaraf.

La délégation a rencontré ce mardi la maire de Paris Anne Hidalgo, qui les a écoutés avec beaucoup d'attention. Michal Ohana, Itai Razumenko, Yuval Vaknin et Ofir Tamir ont fait part de ce dont ils ont été témoins lors du massacre au Festival Nova, et ont évoqué leur vie après le 7 octobre. Ils ont appelé le bureau du maire à agir publiquement pour le retour des otages. 136 personnes sont toujours aux mains du Hamas à Gaza.

