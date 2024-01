Un terroriste palestinien révèle comment l'Iran entraîne le Jihad islamique

Un responsable du Jihad islamique arrêté par Israël a révélé comment les membres de l'organisation terroriste basée dans la bande de Gaza s'entraînent en Iran.

Bassel Mahdi, commandant d'un peloton du Jihad islamique, a été arrêté par les forces de Tsahal et du Shin Bet à Gaza le 20 décembre, et transféré en Israël pour interrogatoire. Lors de celui-ci, il a notamment décrit la formation que lui et d'autres membres du groupe terroriste palestinien ont suivie dans une base d’entraînement militaire en Iran, formation dispensée par des soldats iraniens à des groupes de 15 à 20 membres du Jihad islamique de Gaza, du Liban et de Syrie.

MOHAMMED ABED (AFP/Archives)

"Mon commandant m'a appelé et m'a dit que je devais aller en Iran pour suivre un cours de tireur d'élite. Il m'a dit qu'à mon retour, mon salaire augmenterait", a relaté Bassel Mahdi lors de son interrogatoire. Il dit s'être alors rendu en Egypte où il est resté deux semaines, puis de là avoir rallié la Syrie puis le Liban, et enfin l'Iran.

"La formation en Iran a duré 15 jours. Elle comprenait un entraînement physique et un entraînement au tir avec différents types d'armes. Nous avons eu quatre jours d'entraînement sur une Kalachnikov à une distance de 100 mètres, et cinq jours à une distance de 100 à 150 mètres. Nous nous sommes ensuite entraînés sur un Dragunov (fusil de précision). Nous tirions sur des pierres, des cibles et des ballons à une distance de 300 mètres", a détaillé le terroriste aux services du Shin Bet, soulignant que d'autres hommes du Jihad islamique avaient suivi une autre formation en tirs de roquette et d'artillerie, toujours en Iran.

Le Jihad islamique a mené les attaques du 7 octobre en Israël aux côtés du Hamas, et a également kidnappé des otages qu'il retient dans la bande de Gaza.

