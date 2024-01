Yair Katz et Zechariah Pesach Haber, deux nouveaux soldats israéliens tués dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé mardi matin la mort de deux nouveaux soldats tombés à Gaza : le sergent-major Yair Katz et le sergent-chef Zechariah Pesach Haber, tous deux réservistes. Yair Katz, 34 ans, de Holon, et Zechariah Pesach Haber, 32 ans, de Jérusalem, du 87e bataillon de la 14e brigade, ont été tués mardi lors des combats dans le nord de la bande de Gaza. Leur mort porte à 192 le nombre de soldats tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive terrestre et à 525 depuis les attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre.

En outre, un réserviste du 52e bataillon, de la 401e brigade, a été grièvement blessé lors d'une bataille dans le nord de la bande de Gaza. Un secouriste de combat réserviste de la 261e brigade a été grièvement blessé en Israël à la frontière avec Gaza.

IDF Spokesperson

Mardi matin, l'armée israélienne annonçait la mort du sergent réserviste Nitzan Schessler, 21 ans, de Hadera, soldat du du bataillon 7155 de la brigade 55, tué lundi lors des combats dans le sud de la bande de Gaza. À la mi-journée, l'armée a annoncé la mort du sergent-major réserviste Noam Ashram, 37 ans, soldat du 5352e régiment d'infanterie, de la 179e brigade, qui a succombé à ses blessures mardi après avoir été gravement touché le 29 décembre lors des combats dans le centre du territoire palestinien.