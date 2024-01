Cisjordanie : Amed Abdullah Abu-Shalal, chef terroriste du camp de Balata à Naplouse, tué dans une frappe de drone israélien

Une frappe aérienne chirurgicale israélienne a éliminé Amed Abdullah Abu-Shalal, le chef de l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse et la cellule terroriste avec laquelle il prévoyait de mener une attaque terroriste imminente et de grande envergure. Abdullah était responsable de l'exécution d'un certain nombre d'attaques terroristes au cours de l'année dernière, dont l'attaque à l'arme à feu dans le quartier de Shimon HaTzadik à Jérusalem en avril dernier, au cours de laquelle deux résidents de Jérusalem ont été blessés, et l'attentat à la bombe contre des soldats de Tsahal en octobre dernier, au cours duquel un soldat a été blessé. Après leur élimination, plusieurs armes ont été trouvées dans le véhicule occupé par les terroristes.