Cisjordanie : une frappe de drone israélienne élimine le chef terroriste du camp de Balata à Naplouse

Une frappe chirurgicale effectuée par un drone israélien a éliminé Amed Abdullah Abu-Shalal, le chef de l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse, et la cellule terroriste avec laquelle il prévoyait de mener une attaque terroriste "imminente et de grande envergure" contre Israël, a déclaré l'armée. Abdullah a été décrit comme "le chef de l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse", un centre terroriste majeur en Cisjordanie, et aurait été associé à la faction terroriste de la "Fosse aux lions" qui reçoit des fonds du Hamas et a des liens avec l'Iran.

"La cellule terroriste a été éliminée par un drone de Tsahal à la suite de renseignements reçus par le Shin Bet les informant des intentions d'Abdullah et de sa cellule de mener une attaque terroriste imminente", a indiqué un communiqué commun des deux forces de sécurité israéliennes. "Après leur élimination, plusieurs armes ont été trouvées dans le véhicule de la cellule terroriste", a ajouté le communiqué.

IDF Spokesperson

Abdullah était responsable de l'exécution d'un certain nombre d'attaques terroristes au cours de l'année écoulée, en particulier d'une fusillade à Jérusalem en avril dernier au cours de laquelle des civils ont été blessés, et d'un attentat à la bombe contre des soldats de Tsahal en octobre dernier. "Sous la direction d'Abdullah, l'infrastructure terroriste du camp de Balata à Naplouse a été financée et guidée par des sources iraniennes qui coopèrent avec des quartiers généraux terroristes dans la bande de Gaza et à l'étranger", a conclu le communiqué.