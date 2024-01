Gaza: Trois otages retrouvés morts mi-décembre auraient été tués lors d'un assaut de l'armée israélienne

L'armée israélienne a informé mardi les familles de Ron Sherman, Nick Beiser et Elia Toledano, trois otages morts à Gaza et dont les corps ont été identifiés par Tsahal le mois dernier, des conclusions des analyses pathologiques effectuées sur leurs dépouilles. D'après celles-ci, il n'est pas possible de déterminer les circonstances de leur mort. "A ce stade, il ne peut être ni exclu ni confirmé qu'ils ont été tués dans une opération de Tsahal, par suffocation ou empoisonnement", a précisé l'armée.

Les corps avaient été retrouvés à Jabaliya, le 14 décembre 2023, lors de fouilles consécutives à une frappe de Tsahal contre le site, qui ignorait totalement que des otages s'y trouvaient. Par cette attaque, l'armée visait un commandant du Hamas qui avait pu être éliminé.

IDF Spokesperson

Le rapport pathologique publié indique l'absence de signes de blessures ou de blessures par balle sur les corps des otages, mais souligne qu'il n'est pas possible de déterminer les causes exactes de leur mort en raison de leur état de dégradation.

Maayan Sherman, la mère du sergent Ron Sherman, a laissé éclater sa colère après avoir pris connaissance des conclusions du rapport pathologique, affirmant que son fils avait été tué par des gaz toxiques consécutifs au bombardement de l'armée israélienne.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle n'a pas hésité à comparer les circonstances présumées de la mort de son fils au gazage des Juifs pendant la Shoah. Elle a ainsi posté une photo de Ron Sherman à côté de celle d'une chambre à gaz, écrivant : "Ron a effectivement été assassiné, mais pas par le Hamas. Pensez plutôt à Auschwitz et aux chambres à gaz, les nazis en moins." La cause de sa mort "n'était pas une fusillade ou des tirs accidentels, mais un meurtre prémédité commis par des bombardements avec des gaz toxiques".

Maayan Sherman a également exprimé sa colère contre les dirigeants politiques et militaires du pays : "Ron a été kidnappé en raison de la négligence criminelle de tous les hauts responsables de l'armée et de ce foutu gouvernement qui a donné l'ordre de l'éliminer afin de régler ses comptes avec un terroriste de Jabaliya. Les médecins ont aussi constaté que Ron avait plusieurs doigts écrasés, apparemment à cause de ses tentatives désespérées pour sortir de la tombe empoisonnée dans laquelle il se trouvait. Il a essayé de trouver de l'air, mais n'a respiré que du poison disséminé par Tsahal. Mon amour, j'aurais voulu mourir à ta place, quel cauchemar tu as vécu. Tu es mort dans une terrible agonie – et tout cela par la faute des forces israéliennes dans lesquelles tu plaçais toute ta confiance."

Ron Sherman et Nick Beiser, 19 ans, ont été enlevés dans leur base militaire située à la frontière avec Gaza le 7 octobre, tandis qu'Elia Toldano avait été kidnappé au Festival Nova. Le jeune homme de 28 ans, franco-israélien, était le meilleur ami de l'ex-otage Mia Schem.