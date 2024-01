Envoi de médicaments par la France : "La première opération d'accès humanitaire aux otages", se félicite l'ambassadeur Frédéric Journès

Cinq camions de médicaments acheminés par la France et le Qatar sont arrivés ce mercredi au point de passage de Kerem Shalom à destination de la bande de Gaza. Une partie de cette cargaison est destinée aux otages, dont une quarantaine est en attente de traitements urgents. Frédéric Journès, ambassadeur de France en Israël, était l'invité d'i24NEWS pour expliquer de quelle manière le pays s'est trouvé impliqué dans cette aide humanitaire tant attendue pour les personnes kidnappées toujours à Gaza.

"La France, qui entretient de bonnes relations avec le Qatar, a été approchée sur cette question par le Forum des familles d'otages dès le 13 octobre. Nous avions alors identifié 80 otages nécessitant des traitements, et nous avions fait parvenir au Qatar les médicaments en question, en chargeant l'émirat de les faire parvenir à bon port. Cela a pris du temps, mais nous nous réjouissons que cela ait finalement été rendu possible", a expliqué le diplomate, expliquant que la Croix-Rouge serait chargée de les distribuer. "Nous croisons les doigts pour que tout se passe comme prévu", a-t-il dit.

KHALED DESOUKI / AFP

Concernant la polémique née du fait qu'Israël a omis de mentionner la France dans ses remerciements pour l'acheminement des médicaments, Frédéric Journès a admis "certains oublis", tout en affirmant que Paris ne souhaitait pas "faire de vagues sur le sujet", et qu'il restait concentré sur l'objectif essentiel qui consiste à s'assurer que les médicaments parviennent aux otages.

"Il s'agit de la première opération de ce genre d'accès humanitaire aux otages", s'est félicité le diplomate. S'il reconnaît l'échec de la Croix-Rouge sur ce plan, celui-ci a toutefois souligné ne pas "jeter la pierre" sur l'organisation, qui fait selon lui un travail "héroïque" sur le terrain et dont les membres "risquent leur vie", a-t-il affirmé.

La France formule l'espoir que cet envoi permette une reprise de contact avec le Hamas et l'ouverture de nouvelles négociations pour la libération des otages, a noté Frédéric Journès, rappelant que trois Français étaient encore détenus à Gaza. "Lors de son discours marquant les 100 jours de détention des otages, Emmanuel Macron a appelé ces otages par leurs prénoms, signifiant par là qu'ils ne sont plus des anonymes. Leurs familles se sont rendues en France pour y rencontrer de hauts responsables et je les connais moi-même personnellement, pour avoir rendu visite à certaines et accompagné d'autres pour passer des coups de téléphone importants", a déclaré l'ambassadeur.

Confirmant que la France organiserait un hommage national aux victimes françaises du Hamas le 7 février, l'ambassadeur a rappelé qu'avec 40 de ses citoyens tués le 7 octobre, la France était le pays étranger qui comptait le plus de victimes. "Il s'agit aussi de l'attaque terroriste ayant tué le plus de Français depuis l'attentat de Nice", a encore dit Frédéric Journès.