Londres : une exposition recrée les conditions de détention des otages à Gaza

Installée en plein cœur de Londres, "Voice from the tunnel" est une exposition dédiée aux otages du Hamas qui veut frapper fort. Son objectif : interpeller l'opinion publique sur leur situation intenable, et faire pression pour leur libération.

Les visiteurs déambulent dans plusieurs pièces reconstituant les conditions de détention des personnes kidnappées depuis plus de 100 jours. Dans l'une d'elles, un mannequin avec les yeux bandés est assis sur un matelas à même le sol dans une pièce insalubre. Dans une autre, ce sont les tunnels du Hamas qui ont été reconstitués, ainsi que des armements de l'organisation terroriste.

Les premiers visiteurs à avoir inauguré les lieux sont des proches des captifs. "L'exposition est très puissante. Tout ce que l'on peut voir ici est basé sur l'expérience et les détails fournis par les otages revenus de captivité. Tout est réel", commente Eylon Keshet, le cousin de Yarden Bibas, captif encore aux mains du Hamas.

Un peu plus loin sont proposées des vidéos, des reportages et des images du massacre du 7 octobre. "J'ai vu le film pendant trois minutes puis j'ai dû sortir, car je pleurais trop. Voir ces images m'a encore plus fait réaliser toute l'horreur de ce que les membres de ma famille ont subi et subissent encore", explique Ayelet Svatitzky, sœur de Nadav Popplewell, lui aussi otage à Gaza. "L'exposition donne un terrible aperçu des conditions de détention des otages, et encore... Elle n'est pas capable de rendre compte de la faim qu'ils ressentent quotidiennement, ni du danger de mort qui est présent à chaque instant."

Le cousin de Yarden Bibas, explique s'être déplacé jusqu'à Londres pour appeler "tous les être humains dotés d'une conscience et d'une famille à intervenir pour mettre fin à ces atrocités et à ce mal".

"Les gens doivent comprendre que Kfir et Ariel Bibas (1 an et 4 ans) sont des enfants comme les leurs, et que leur chance de survie diminue de jour en jour. Nous voulons les voir revenir vivants, pas dans des sacs mortuaires. Nous ne voulons pas avoir à enterrer ces deux enfants. Nous ne voulons pas avoir à enterrer trois générations de notre famille, alors que leurs grands-parents ont été tués. "

L'exposition "Voice from the tunnel", temporaire, n'est pas ouverte au grand public. Elle est réservée aux responsables politiques, aux journalistes, aux universitaires et aux militants propalestiniens.