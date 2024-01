Cisjordanie : l'opération de Tsahal entamée hier matin toujours en cours à Tulkarem

Depuis hier matin, les forces de Tsahal, composées de plus d'un millier de soldats, de véhicules militaires et de bulldozers, mènent une vaste opération dans le camp de réfugiés de Tulkarem. Au moins 10 personnes recherchées ont été arrêtées et des dizaines de suspects interrogés sur place. Cinq terroristes ont été tués, dont quatre ont lancé des engins explosifs et ont tiré sur les soldats. Une autre personne recherchée a été tuée lors d'une tentative d'arrestation par les forces israéliennes. Le camp est encerclé pour empêcher la fuite des personnes recherchées. Ces dernières heures, les Palestiniens ont également signalé des activités de Tsahal dans les régions de Bethléem, Qalqilya et Hébron.