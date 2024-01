Kfir Bibas a un an aujourd’hui

Son visage de poupon, ses mèches rousses, le visage terrorisé de sa mère cette matinée du 7 octobre, surprise dans son kibboutz de Nir Oz serrant fort ses deux enfants contre elle... Cette image hante la société israélienne et au-delà, incapable de repos depuis ce samedi noir.

Une mère comme tant d’autres, des enfants comme tant d’autres, peut-être particulièrement mignons, particulièrement petits, arrachés de leur maison un petit matin dans la plus pure cruauté. Kfir avait alors 8 mois. Lorsqu’il en a eu 9, à Gaza, personne n’a voulu le croire. Aujourd’hui, ce 18 janvier, Kfir a un an. Kfir, ce petit bébé heureux, a passé 104 jours de sa courte vie à Gaza gardé par les hommes du Hamas.

A l’atrocité de ce premier anniversaire dans des conditions que l’on n’ose pas imaginer, s’ajoutent de multiples interrogations sur sa vie-même. Le deal conclu par le Hamas et Israël fin novembre prévoyait la libération de TOUTES les femmes et enfants kidnappés ce jour-là.

Mais sept jours de trêve sont passés, une dizaine de femmes et des enfants ont été libérés chaque soir, et Shiri, Kfir et Ariel, 4 ans, ne sont pas sortis. Qu’a fait le Hamas de cette famille ? L’organisation a d’abord expliqué avoir "offert" les Bibas à une autre faction de Khan Younès, avant d’annoncer quelques jours plus tard "leur mort sous les bombardements israéliens". Elle a même poussé le vice jusqu’à filmer l’annonce de cette mort à Yarden, le père des enfants, séparé de sa femme en captivité. On le voit ainsi, dans une des vidéos désormais coutumières du Hamas, pleurer, et supplier Israël de ramener les corps en Israël pour les enterrer.

Ni l’armée ni personne en Israël n'a jamais confirmé. Le Hamas n’a jamais montré de corps comme il se plait d’habitude à le faire. Jeu de dupes ? Les enfants et leur mère sont-ils vivants ? Aux côtés de Sinwar, assurance vie exorbitante du numéro 1 du Hamas à Gaza qui veut être assuré de sauver sa peau, même lorsque tout sera fini ?

On ne peut que se perdre en conjectures. Mais aujourd’hui, 18 janvier, le petit Kfir Bibas a un an.