Des centaines de membres de la tribu indienne des Bnei Menashe veulent s'enrôler dans Tsahal

Des centaines de jeunes de la tribu des Bnei Menashe, dans le nord-est de l'Inde, veulent immigrer en Israël et s'enrôler dans Tsahal pour participer à la guerre, rapporte jeudi le site d'information Ynet. La tribu a récemment organisé une marche de soutien et de solidarité avec Israël dans la ville d'Aizawl, dans l'État de Mizoram, dans le nord-est de l'Inde, pour marquer les 100 jours qui se sont écoulés depuis le début de la guerre à Gaza. Les participants ont brandi des drapeaux israéliens et ont demandé au gouvernement de les faire venir immédiatement en Israël afin qu'ils puissent s'enrôler dans les forces de défense israéliennes et combattre aux côtés de leurs soldats, qu'ils appellent "nos frères et sœurs".

Selon l'organisation Shavei Israël, qui s'efforce depuis plus de 20 ans de faire venir des membres de ce groupe en Israël, 215 hommes de la tribu des Bnei Menashe ont déjà servi dans les forces de défense israéliennes et ont participé aux combats contre le Hamas et le Hezbollah. Selon l'organisation, 75 d'entre eux étaient des soldats en service actif (la plupart dans des unités de combat) et 140 étaient réservistes.

L'organisation a également indiqué qu'en règle générale, le taux de recrutement parmi les immigrants indiens était très élevé et s'élevait à 99 % chez les garçons. 10% des filles s'enrôlent dans Tsahal et 90% effectuent un service civil, pour des raisons religieuses. "Les membres de la communauté des Bnei Menashe sont des sionistes passionnés et se soucient profondément de l'État d'Israël, de ses citoyens et de leur sécurité. Ce n'est pas un hasard si nombre d'entre eux choisissent de servir dans des unités de combat de Tsahal, et nous sommes fiers de leur volonté de risquer leur vie comme les autres soldats de Tsahal", a déclaré le fondateur et président de l'organisation Shavei Israel, Michael Freund.

AP Photo/Anupam Nath

Selon la tradition transmise de génération en génération, les membres de la communauté des Bnei Menashe en Inde se considèrent comme les descendants de la tribu de Menashe, l'une des dix tribus perdues qui ont été expulsées de la Terre d'Israël à la fin de la période du Premier Temple, il y a plus de 2 700 ans, par le roi d'Assyrie. Leur nombre est actuellement estimé à environ 10 500 personnes. Jusqu'à présent, environ 5 500 Bnei Menashe ont immigré en Israël grâce à l'organisation Shavei Israel, et environ 5 000 attendent toujours en Inde la possibilité d'immigrer, mais le gouvernement israélien a jusqu'à présent refusé de répondre à leurs demandes.