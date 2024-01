Cisjordanie : 8 terroristes éliminés et 15 arrêtés lors d'une opération anti-terroriste de 35 heures

Une opération antiterroriste de plus de 35 heures menée dans le camp de Tulkarem sous l'autorité de la Brigade de Menashe a entraîné l'élimination d'au moins huit terroristes armés, l'arrestation de 15 personnes recherchées, et la destruction de nombreux explosifs. Les équipes du génie militaire ont mis au jour des dizaines d'explosifs dissimulés sous les routes, ciblant nos forces.

Par ailleurs, les soldats ont effectué des perquisitions dans plusieurs centaines de bâtiments, arrêtant plus de 15 individus recherchés et saisissant un large éventail d'armes, de matériel de combat et d'explosifs, dont certains ont été neutralisés. Ils ont également découvert et détruit un laboratoire de fabrication d'explosifs et un poste d'observation avancé.

Lors de cette opération, les forces armées ont engagé des échanges de tirs contre des individus armés utilisant des armes à feu et des explosifs. Au moins huit terroristes ont été tués, dont certains lors d'une frappe aérienne.

IDF Spokesperson

Parallèlement à cette opération, les forces israéliennes ont procédé à l'arrestation de 21 personnes recherchées en Cisjordanie la nuit dernière. Dans le camp d'Al-Aroub, relevant de la brigade d'Etzion, 10 individus recherchés ont été arrêtés et plusieurs suspects ont été interrogés dans le village de Harmala. À Ras Atiya, les forces ont découvert des équipements de combat. Un membre de la police des frontières a été blessé par un engin explosif à Qalqilya et a été transporté à l'hôpital. À Hébron, les soldats ont mis la main sur une quantité importante d'équipements de combat et des drapeaux appartenant au Hamas. Depuis le début du conflit à Gaza, environ 2 700 personnes recherchées ont été arrêtées en Cisjordanie, dont plus de 1 300 associées au groupe terroriste Hamas.