L'Iran dément soutenir les attaques des Houthis en mer Rouge

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a démenti les accusations selon lesquelles l'Iran soutiendrait les Houthis au Yémen dans le but de perturber le trafic maritime mondial en attaquant des navires commerciaux en mer Rouge. Le ministre s'est exprimé lors d'une interview accordée cette semaine à la chaîne CNBC dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

Amir-Abdollahian affirme que ceux qui, au Yémen ou dans d'autres pays de la région, s'efforcent de protéger les Palestiniens le font de manière indépendante, alors que l'Iran soutient militairement et financièrement les Houthis depuis plusieurs années. "Le peuple du Yémen et les autres pays de la région qui s'efforcent de protéger le peuple palestinien le font en fonction de leur propre expérience et de leurs propres intérêts et ne reçoivent pas d'ordres ou d'instructions de notre part", a-t-il déclaré.

La milice houthie a planifié des dizaines d'attaques de drones et de missiles contre Israël depuis novembre, ainsi que des tirs de missiles contre des navires en mer Rouge, où transitent 12 % de tous les navires du monde.

AP Photo/Markus Schreiber

"La sécurité maritime est d'une importance capitale pour nous, car nous exportons du pétrole", a déclaré le ministre iranien. "S'il y a de l'insécurité dans notre région, ce ne sera pas en notre faveur", a-t-il encore expliqué, ajoutant qu'Israël était la cause des tensions en mer Rouge. "Nous pensons que toute action visant à déstabiliser la région a pour origine Israël et son génocide à Gaza". Le chef de la diplomatie iranienne a également mis en garde les États-Unis contre un attachement excessif au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et a déclaré que le soutien américain à Israël était un facteur majeur d'instabilité régionale. Hossein Amir-Abdollahian a martelé que "les États-Unis ne devaient pas lier leur destin à celui de l'État hébreu."