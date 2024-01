Des pays arabes vont soumettre un plan prévoyant la libération des otages et la création d'un Etat palestinien (Financial Times)

Les pays arabes travaillent actuellement sur un plan prévoyant un cessez-le-feu et la libération de tous les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, a rapporté jeudi le Financial Times. Ce projet serait inclus dans un plan plus large qui prévoit la normalisation des relations de plusieurs pays avec Israël si ce dernier acceptait de prendre des "mesures irréversibles" en vue de la création d'un État palestinien.

Un responsable arabe a déclaré au journal britannique qu'il espérait présenter ce plan dans les semaines à venir, dans l'espoir de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et d'éviter qu'elle ne s'étende. Ce plan, dont les responsables arabes ont discuté avec leurs homologues américains et européens, prévoit que les pays occidentaux acceptent de reconnaître officiellement un État palestinien ou soutiennent l'adhésion à part entière des Palestiniens aux Nations unies.

Le fonctionnaire a déclaré au journal que "la vraie question est qu'il faut de l'espoir pour les Palestiniens, cela ne peut pas se limiter à des avantages économiques ou à la suppression des symboles de l'occupation". Concernant le gouvernement israélien actuel, le fonctionnaire a déclaré : "Compte tenu de la situation politique israélienne actuelle, la normalisation est peut-être ce qui permettra aux Israéliens de sortir du gouffre".