Tsahal détruit le principal site de production d'armes du Hamas dans le centre de Gaza

L'armée israélienne a indiqué avoir terminé la démolition de la zone où se trouvaient les principaux sites de fabrication de roquettes et d'armes du Hamas dans le centre de la bande de Gaza, ainsi que d'un vaste réseau de tunnels situé sous cette zone et abritant plusieurs installations. La zone se compose d'usines d'armement et de tours, en surface et en sous-sol, qui étaient utilisés pour produire des munitions et des armes pour les terroristes du Hamas.

Au total, la 36e division, l'unité de génie de combat Yahalom et l'unité Shaldag de l'armée de l'air ont découvert et détruit des dizaines de puits de tunnels dans la zone de la route Salah a-Din au centre de Gaza, qui sont reliés à des centaines de kilomètres de passages souterrains, selon Tsahal. L'un des puits de tunnel a été localisé dans la maison d'un haut commandant du Hamas responsable de la fabrication des roquettes.

IDF Spokesperson

L'armée a affirmé que les tunnels mènent à des sites souterrains utilisés par le Hamas pour fabriquer des roquettes et d'autres armes, ainsi qu'à des passages utilisés par le groupe terroriste pour transporter des munitions vers toutes les zones de Gaza.

À Maghazi, Bureij et Nuseirat, l'armée israélienne a découvert des ateliers sidérurgiques, des usines de produits chimiques et d'explosifs, ainsi que des sites de stockage de roquettes à longue portée, aussi bien en surface qu'en sous-sol. Les soldats ont également saisi des fonds destinés aux activités terroristes dans des coffres-forts, du matériel de propagande, des cartes et des armes dans différents points de la région.