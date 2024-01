Donald Trump envisage de choisir Elise Stefanik comme colistière

L'ancien président américain et candidat à l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024, Donald Trump, envisage de choisir la représentante Elise Stefanik comme colistière. Celle-ci s'est fait connaître du grand public lors de son intervention marquante à l'occasion de l'audition des présidentes d'universités américaines concernant l'antisémitisme sur les campus, en décembre, où elle s'était montrée particulièrement pugnace.

D'après NBC News, Donald Trump a récemment loué Elise Stefanik lors d'un dîner à sa résidence de Mar-a-Lago. L'ex-président abordait la complexité du choix d'un colistier quand le nom de Stefanik a été mentionné. Trump a acquiescé et a commenté : "C'est une tueuse", en réponse à l'idée de la nommer comme candidate à la vice-présidence. Plusieurs sources ont indiqué que l'équipe de campagne de Trump avait sérieusement envisagé Stefanik, considérée comme une républicaine modérée, pour ce rôle au cours du dernier mois. L'ancien directeur de campagne de Trump, Steve Bannon, a par ailleurs confirmé que "Stefanik était en tête" de la liste des candidats possibles à la vice-présidence.

Lors de l'audience au Congrès, Elise Stefanik avait interrogé les présidentes des universités d'Harvard, de Pennsylvanie et du MIT sur l'augmentation des incidents antisémites sur les campus universitaires, dans le sillage du massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Durant cette audience, Stefanik avait posé une question directe à la présidente démissionnaire de Harvard, Claudine Gay, lui demandant si le fait d'appeler au génocide des Juifs contrevenait aux règles de l'université concernant l'intimidation et le harcèlement. Gay avait refusé de répondre par un simple "oui" ou "non", arguant que la réponse "dépendait du contexte", ce qui avait exaspéré Stefanik et l'avait poussée à réclamer sa démission. Peu après cette audience, Liz Magill, présidente de l'université de Pennsylvanie, avait démissionné de son poste, tandis que Claudine Gay a présenté sa démission environ un mois plus tard, à la suite de cette audition et d'allégations de plagiat dans ses travaux académiques.

Stefanik est également reconnue pour sa loyauté envers Donald Trump, un atout important pour l'ancien président.