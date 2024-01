Le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu à Gaza à condition que "le Hamas soit démantelé"

Le Parlement européen a voté jeudi en faveur d'une résolution demandant un cessez-le-feu durable dans le conflit israélo-palestinien, à la condition spécifique que le groupe terroriste Hamas, basé à Gaza, soit démantelé, et que tous les otages qu'il détient soient libérés. Cette question a été source de divisions au sein de l'Union européenne et parmi les différents groupes politiques du Parlement, rendant la recherche d'un consensus sur le libellé de la résolution particulièrement complexe.

Initialement, la résolution mettait l'accent sur l'importance d'un cessez-le-feu permanent. Elle a finalement été adoptée après l'intégration d'un amendement proposé par des députés conservateurs, qui stipule la nécessité du démantèlement du Hamas pour la mise en place d'un cessez-le-feu, et qui exige la libération immédiate et sans condition de tous les otages encore détenus. La résolution, non contraignante et hautement symbolique, a été adoptée par 312 voix pour, 131 contre et 72 abstentions. C'est la première fois que le Parlement appelle à un cessez-le-feu après que les législateurs se soient mis d'accord en octobre sur un appel à une "pause humanitaire". L'amendement insiste pour que tous les otages soient "libérés immédiatement et sans condition, et que l'organisation terroriste Hamas soit démantelée".

Depuis l'attaque du 7 octobre, l'Union européenne s'efforce de trouver un équilibre entre la condamnation du Hamas, le soutien au droit d'Israël de se défendre et la garantie que les droits des civils des deux côtés sont protégés par le droit international. Le Hamas figure sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne. Les députés européens ont également exprimé leur "profonde inquiétude face à la situation humanitaire désastreuse qui se détériore rapidement dans la bande de Gaza", et ont demandé que la moribonde "solution à deux États" entre Israël et les Palestiniens soit relancée et qu'il soit mis fin à "l'occupation israélienne des territoires palestiniens".