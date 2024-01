Le combat d'un père pour récupérer la tête de son fils, emmenée à Gaza par les barbares

Adir Tahar, 19 ans, est un jeune soldat Golani de Tsahal qui a été assassiné dans sa base le 7 octobre par des terroristes du Hamas. Mais pour sa famille, la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Son père, David Tahar, a témoigné sur i24NEWS de l'horreur vécue.

"Aussitôt que l'armée m'a appris la mort de mon fils, trois jours après les attaques, j'ai voulu me rendre à la base de Shura où les corps des victimes étaient entreposés. Mais on ne m'a pas permis de le faire", raconte-t-il. Cherchant des moyens de se faire entendre, David a saisi l'opportunité de parler à des commandants de son fils alors qu'il assistait à l'enterrement de l'un ses frères d'armes, également tué le 7 octobre. L'un deux, ému par son histoire, l'a mis en contact avec un officier responsable de la base de Shura. "C'est lui qui a fini par me dire que le corps de mon fils 'n'était pas entier', qu'il en manquait une partie 'importante', mais sans me préciser laquelle", poursuit David Tahar.

"De quelle partie parlez-vous", lui ai-je demandé, "mais il est resté évasif, il ne voulait pas me dire qu'il avait été décapité. Alors que je lui disais que j'allais venir à Shura voir le corps de mon fils, il m'a assuré qu'il valait mieux que je n'y aille pas, et que je garde le souvenir d'Adir tel que je l'avais vu la dernière fois." Mais David n'a pas cédé. "J'ai énuméré chaque partie de corps possiblement manquante, en demandant à cet officier de me répondre par 'oui' ou par 'non'. Lorsque je suis arrivé à la tête, il s'est tu et j'ai compris", dit-il.

Selon le gradé, "une source de forte chaleur" avait été la cause de cette décapitation. Plus tard, le père d'Adir a en effet découvert que son fils avait été ciblé par trois grenades et une roquette. Mais l'enquête menée à partir de témoignages et de vidéos prises le 7 octobre du corps d'Adir et de sa tête se trouvant à côté, a toutefois montré que celle-ci n'avait été arrachée ni par les grenades, ni par la roquette. "Alors qu'Adir était déjà mort, ces barbares ont littéralement arraché sa tête. ils ont tiré ses épaules et son corps vers le bas et sa tête vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache. Puis ils l'ont mise dans un sac et l'ont emportée, avec l'intention de la vendre à des commandants du Hamas pour 10 000 dollars."

Depuis, David se battait sans relâche auprès de l'armée pour qu'elle retrouve la tête de son fils dans la bande de Gaza. Après des mois de recherche, les soldats de Tsahal ont finalement localisé la tête d'Adir et l'ont ramenée à sa famille. Celle-ci vient juste d'être enterrée, comme le veut la loi juive. Le combat du père d'Adir n'aura pas été vain.