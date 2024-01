Guerre Isra√ęl-Hamas : le Mexique et le Chili demandent √† la Cour p√©nale internationale d'enqu√™ter sur d'√©ventuels crimes

Les deux pays d'Am√©rique latine ont demand√© √† la Cour p√©nale internationale de v√©rifier si des crimes ont √©t√© commis dans les "territoires palestiniens" par "la puissance occupante ou la puissance occup√©e", a rapport√© CNN. L'annonce a √©t√© faite par un communiqu√© du minist√®re mexicain des Affaires √©trang√®res. "L'action du Mexique et du Chili d√©coule de l'inqui√©tude croissante suscit√©e par la r√©cente escalade de la violence, en particulier contre des cibles civiles, et par la poursuite pr√©sum√©e de crimes relevant de la comp√©tence de la Cour, en particulier depuis l'attaque du 7 octobre 2023 men√©e par des 'militants' du Hamas et les hostilit√©s qui ont suivi √† Gaza", peut-on lire dans le communiqu√©. Isra√ęl n'a a aucun moment √©t√© mentionn√© directement par les deux pays. L'appel du Mexique et du Chili intervient environ deux mois apr√®s que l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti ont d√©pos√© un appel similaire aupr√®s de la Cour p√©nale internationale, et une semaine apr√®s que l'Afrique du Sud a accus√© Isra√ęl de "g√©nocide" dans une autre affaire devant la Cour internationale de la justice.