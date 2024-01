L’armée israélienne se prépare à rester au moins un an dans la bande de Gaza

Après plus de trois mois de combats intensifs dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a annoncé se préparer à rester au moins un an le long de la rivière Wadi Gaza (Nahal Bessor en hébreu) qui coupe la bande d'est en ouest. Tsahal tient aujourd’hui cet axe pour empêcher le retour des Gazaouis au nord de la bande de Gaza. Du matériel d'observation, des radars, une protection contre les tirs de roquettes, des soldats et de la logistique sont mobilisés pour cette opération.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Au stade actuel, Tsahal adopte une politique dure en matière de sécurisation de l'axe : aucun passage vers le nord, sauf pour les ambulances et les convois d’aide humanitaire, autorisés à passer uniquement après inspection israélienne. Le but étant d’éviter le trafic d’otages et d’armes. Les forces israéliennes devraient continuer à tenir l’axe même une fois les Palestiniens autorisés à retourner dans le nord, afin d'empêcher le passage des membres du Hamas. Israël a fixé ses conditions au retour des Gazaouis dans leurs foyers au nord de la bande de Gaza : libération des otages israéliens et établissement d’un gouvernement sans le Hamas dans le nord du territoire.

Les responsables israéliens ont par ailleurs informé l'Égypte qu'ils prévoyaient une opération militaire dans la zone de l'axe Philadelphie, qui sert de tampon entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. Le contrôle israélien du secteur permettra de mieux bloquer les tunnels du Hamas, qui traversent le Sinaï et la bande de Gaza.

Yossi Zeliger/FLASH90

Vendredi dernier, Kan rapportait que dans les négociations qu'Israël mène avec les États-Unis, l'Égypte et d'autres pays, la possibilité d'ériger un mur en béton armé coulé dans le sol le long de l'axe était à l’étude. En raison du coût élevé du projet, les États-Unis et les pays concernés devraient participer à son financement si la construction était décidée.