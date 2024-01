"Nous sommes déterminés à continuer la guerre jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs", affirme Yoav Gallant

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant s'est entretenu jeudi soir avec son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et a évoqué la guerre en cours que mène Israël contre le terrorisme. Yoav Gallant a ouvert la discussion en exprimant sa gratitude à Lloyd Austin pour son action et son engagement, ainsi que pour le soutien accordé par l'administration américaine pendant cette période.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

Le ministre israélien a souligné la détermination de l'État d'Israël et des responsables de la défense à poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que les objectifs de la guerre soient atteints, à savoir la destruction des capacités militaires du Hamas et le démantèlement de son gouvernement et le retour de tous les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza.

Yoav Gallant a informé son homologue américain des développements opérationnels de la guerre, y compris des résultats des efforts militaires en cours pour démanteler les infrastructures du Hamas et éliminer tous les terroristes de l’organisation dans toute la bande de Gaza. Les deux hommes ont également discuté de la situation humanitaire et des mesures prises par l’armée israélienne pour séparer la population civile des terroristes.

IDF Spokesperson

Le ministre israélien de la Défense a par ailleurs évoqué la menace représentée par le Hezbollah à la frontière nord d'Israël, insistant sur la priorité que constitue le retour des habitants du nord du pays, déplacés en raison de la menace terroriste constante en provenance du Sud-Liban. Yoav Gallant a réitéré la préférence d’Israël pour une résolution par voie diplomatique tout en indiquant à Lloyd Austin l’armée était prête à la guerre si nécessaire.