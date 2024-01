"Le silence des organisations féministes du monde m’a profondément choquée", déclare l’ancienne Miss monde Linor Abargil

L'ancienne Miss Monde 1998, l’Israélienne Linor Abargil s'est exprimée jeudi lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et a dénoncé l'hypocrisie des organisations féministes du monde face aux violences sexuelles subies par les victimes du Hamas. "Leur silence, leur indifférence et leur léthargie m'ont profondément choquée", a déclaré l’ancien top model aujourd’hui avocate, elle-même victime d’un viol à l’âge de 18 ans.

"Le 7 octobre, nous avons été témoins des massacres les plus horribles, des atrocités, des viols et du pire comportement humain, perpétrés par l'organisation terroriste Hamas", a commencé Linor Abargil lors de la table ronde intitulée "Les femmes à l’avant-garde de la lutte pour la paix et la sécurité mondiale", organisée par Israël.

"J'ai contacté tous mes collègues et amis du monde entier, ainsi que les principales organisations de défense des droits des femmes, pour dénoncer ce terrible événement, car j’étais sûre qu’ils condamneraient ces actes indescriptibles", a-t-elle poursuivi. "Mais j’ai découvert que beaucoup sont seulement autocentrés, intéressés par la politique et l'argent et n’ont aucun engagement réel envers la cause". "Ils ont même eu l'audace de demander des preuves, alors que tout était sous leur yeux !", s’est-elle insurgé.

"Pour la première fois, je me sens vraiment seule. Le monde reste silencieux". "Qui peut se qualifier de militant pour les droits des femmes et garder le silence ?", a continué Linor Abargil. "Les terroristes ont filmé leurs crimes et l'ont fièrement envoyé aux familles des femmes violées et aux médias pour 'célébrer' leur meurtre de masse. Le viol des femmes ne peut pas être utilisé comme une arme. C’est méprisable, ignoble et inacceptable. Les femmes ne sont pas des instruments de guerre", a-t-elle conclu.