Guerre Israël-Hamas : Tsahal vise le Hezbollah au sud-Liban | LIVE

Merav Sabirsky, la sœur d'Itai qui a été assassiné alors qu'il était captif du Hamas, a révélé hier la mise à jour qu'elle a reçue de l'armée israélienne après la mort d'Itai

"Il y a eu un bombardement de l'armée non loin d'où se trouvait Itai, quelques instants plus tard, son ravisseur lui a tiré dessus alors qu'il tentait de s'échapper. Les combats tuent les personnes enlevées. On nous ment", a-t-elle dit.