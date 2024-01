"Les combats à Gaza tuent les otages. On nous ment", affirme la soeur d'Itai Sabirsky, mort en captivité

Merav Sabirsky, la sœur d'Itai qui a été assassiné alors qu'il était captif du Hamas, a révélé hier la mise à jour qu'elle a reçue de l'armée israélienne après la mort de son frère à Gaza.

"Il y a eu un bombardement de l'armée non loin d'où se trouvait Itai, quelques instants plus tard, son ravisseur lui a tiré dessus alors qu'il tentait de s'échapper. Les combats tuent les personnes enlevées. On nous ment", a-t-elle dit.

En début de semaine, une vidéo d'Itai en captivité a été publiée, puis quelques jours plus tard, sa famille a été informée de sa mort.

"Après 99 jours de cauchemar - il a été abattu. Nous avons toujours dit et répété encore et encore que les objectifs des combats tels qu'ils sont présentés sont contradictoires. L'éradication du Hamas et le retour des otages ne vont pas ensemble. Les combats les mettent en danger et les tuent", a affirmé Merav.

"Ils m'ont complètement abandonnée. Pour moi, on nous ment actuellement. On les abandonne. Je Je fais référence à certains membres du cabinet qui, pour l'instant, ne parlent que de se battre contre le Hamas. Je pense que la vérité doit être dite. Si les personnes enlevées ne peuvent pas rentrer chez elles, alors dites la vérité", a-t-elle conclu.

Yossi Sharabi, a également été assassiné en captivité à Gaza. En début de semaine, les familles de Yossi Sharabi et Itai Sabirsky ont été informées de leur mort. Dans une vidéo publiée lundi, dans laquelle ils apparaissaient aux côtés de la jeune Noa Argamani, le Hamas avait laissé planer le doute sur leur condition, avant de publier une seconde vidéo dans laquelle leurs corps étaient filmés. Le kibboutz Be'eri, dont ils étaient originaires et où ils ont été enlevés le 7 octobre a confirmé leur mort.

