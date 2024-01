Les familles des otages dorment devant le domicile de Netanyahou pour réclamer un accord

Après avoir passé la nuit dans des tentes près de la maison de la famille Netanyahou à Césarée, les familles des otages ont manifesté pour leur libération immédiate dans le cadre d'un accord. Des centaines de sympathisants sont arrivés sur les lieux, brandissant des photos des 136 personnes enlevées, détenues par le Hamas à Gaza depuis 106 jours.

Oudi Goren, dont un membre de la famille a été tué et détenu par le Hamas, et Doron Zaxer, père adoptif d'un autre captif, ont exprimé devant les médias israéliens leur désespoir et leur urgence pour un accord, mettant en garde contre d'autres pertes et demandant au gouvernement israélien d'agir.

https://twitter.com/i/web/status/1748677621049675986

Le quartier général des familles des enlevés, une déclaration forte a affirmé dans un communiqué : "Depuis 106 jours, nous implorons votre aide et aujourd'hui, nous exigeons une action - mettez fin à l'exécution de nos proches enlevés. Pour ceux qui ont déjà été tués, il est malheureusement trop tard. Le gouvernement doit saisir chaque opportunité pour parvenir à un accord qui garantira le retour de tous. Nous resterons ici, devant la maison du Premier ministre, jusqu'à ce qu'il s'engage à organiser une conférence internationale, avec la participation de toutes les nations impliquées, pour résoudre cette crise et assurer le retour de tous les enlevés."