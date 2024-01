Des chefs de Tsahal estiment que la libération des otages n'est pas compatible avec la destruction du Hamas (NYT)

De hauts gradés de l'armée israélienne estiment désormais que les deux objectifs déclarés d'Israël, à savoir la destruction totale du Hamas et la libération des otages, ne sont pas compatibles, a rapporté samedi le New York Times. Quatre d'entre eux, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré au journal américain que "les deux objectifs de libération des otages et de destruction du Hamas sont désormais mutuellement incompatibles".

Dans son rapporté, le New York Times a indiqué avoir examiné les plans de bataille israéliens depuis le début de la guerre et que les forces de défense israéliennes contrôlent actuellement une plus petite partie de la bande de Gaza que ce qui avait été envisagé à l'origine. Cette lenteur a poussé les chefs militaires à exprimer leur frustration à l'égard des dirigeants politiques "et les a conduits à conclure que la libération de plus de 100 otages israéliens encore à Gaza ne peut être obtenue que par des moyens diplomatiques plutôt que militaires", rapporte le journal.

Interrogé sur les révélations du New York Times, le bureau du Premier ministre a déclaré : "Le Premier ministre mène la guerre contre le Hamas avec des résultats sans précédent et de manière très décisive."