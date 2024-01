Le Hamas durcit ses conditions pour la libération des otages

Alors qu'Israël tente de faire émerger les conditions d'un nouvel accord de libération d'otages avec le Hamas, la chaîne israélienne 12 rapporte que les exigences de l'organisation terroriste pour un tel accord auraient évolué. En plus de réclamer un cessez-le-feu total et le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le Hamas réclame désormais des garanties internationales relatives à son maintien au pouvoir dans le territoire. Un échange de prisonniers ne serait, en revanche, plus dans ses priorités.

Autant de conditions intenables pour Israël, qui souhaiterait, de son côté, s'engager sur une trêve - même relativement longue -, une augmentation significative de l'aide humanitaire et la libération de prisonniers palestiniens, en échange de la libération des otages.

Un haut responsable israélien a indiqué ce samedi qu'Israël travaillait par plusieurs canaux - qatari, égyptien et américain - pour relancer les négociations, et a exprimé l'espoir qu'il y ait un changement : "Le Hamas a également intérêt à une trêve majeure, car nous approfondissons nos réalisations militaires dans le sud de la bande de Gaza."

Une nouvelle manifestation pour appeler à la libération des otages a eu lieu samedi soir à Tel-Aviv. Les milliers de personnes présentes étaient rassemblées autour du slogan: "Si nous n'obtenons pas un accord maintenant, il n'y aura plus personne à libérer", sous-entendant que les vies des otages sont en danger permanent et que leur temps est compté. Le père d'un otage a entamé une grève de la faim.