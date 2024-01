Le ministre des Affaires étrangères saoudien se dit "très préoccupé par la possibilité d'une escalade régionale"

Le ministre saoudien des Affaires √©trang√®res, Faisal bin Farhan, a d√©clar√© que "le royaume est tr√®s pr√©occup√© par les tensions en mer Rouge et par la possibilit√© d'une escalade r√©gionale", sur fond d'attaques des Houthis contre des navires commerciaux et dans le contexte des frappes des √Čtats-Unis et du Royaume-Uni au Y√©men. Dans une interview qui sera diffus√©e aujourd'hui sur CNN, le ministre a d√©clar√© : "Nous sommes dans une p√©riode tr√®s difficile et dangereuse dans la r√©gion, et c'est pourquoi nous appelons √† une d√©sescalade des tensions. Bien s√Ľr, nous croyons en la libert√© de navigation, et c'est quelque chose qui doit √™tre prot√©g√©, mais nous devons aussi pr√©server la s√©curit√© et la stabilit√© dans la r√©gion."