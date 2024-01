Israël : des milliers de personnes manifestent pour le retour des otages et la démission de Netanyahou

Des milliers de manifestants se sont rassemblés simultanément à Tel Aviv, Césarée et Jérusalem samedi soir, exhortant le gouvernement à agir pour la libération immédiate des 136 otages détenus à Gaza par les terroristes palestiniens du Hamas depuis l'assaut du 7 octobre. Ces rassemblements, coordonnés par le Forum des familles d'otages et de disparus, ont vu intervenir des orateurs réclamant un arrêt des combats à Gaza et un échange avec le Hamas pour récupérer les otages. Les médias rapportent que le Hamas conditionne tout accord à un cessez-le-feu, parmi d'autres préalables.

En parallèle, des manifestations antigouvernementales se sont tenues à Tel-Aviv et Jérusalem, réclamant la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. À Tel Aviv, la manifestation a retransmis en direct celle qui se tenait devant la résidence privée de M. Netanyahou à Césarée, où des protestataires exigeaient avec véhémence un accord pour le retour des otages. Avant les discours, une parodie de "The Sound of Silence" de Simon and Garfunkel, critiquant le gouvernement israélien, a été diffusée sur un écran géant.

L'événement a été brièvement interrompu par une altercation impliquant un contre-manifestant, qui a accusé la foule d'être "anti-Israël". Pendant ce temps, à Césarée, des manifestants ont établi un camp de tentes, exigeant une rencontre avec le Premier ministre et énumérant les noms des otages. À Jérusalem, un autre groupe s'est rassemblé près de la résidence officielle du Premier ministre, scandant des slogans contre l'image de victoire tant que le dernier otage n'est pas libéré.

Un autre rassemblement antigouvernemental a eu lieu devant la résidence du président, organisé par "Safeguarding Our Shared Home", un groupe exigeant de nouvelles élections et connu pour ses manifestations contre la réforme du système judiciaire.