Les États-Unis estiment qu'Israël a éliminé entre 20% et 30% des terroristes du Hamas à Gaza

Selon les services de renseignement américains, les forces israéliennes auraient éliminé entre 20 et 30 % des combattants du Hamas dans la bande de Gaza, comme rapporté dimanche par le Wall Street Journal. Ces chiffres soulignent la résistance du groupe terroriste malgré les mois de guerre qui ont causé d'importants dommages dans la région. Les estimations américaines suggèrent que le Hamas dispose encore de ressources suffisantes pour attaquer Israël et les forces israéliennes présentes à Gaza pendant plusieurs mois. De plus, le groupe cherche à reconstruire ses forces de police dans certaines zones de la ville de Gaza.

Flash90

Ces révélations surviennent alors que les responsables israéliens reconnaissent que, malgré une campagne aérienne et terrestre intensive dans la bande de Gaza ayant entraîné la mort de milliers de civils, l'objectif de détruire le Hamas n'a pas été atteint. Le Hamas a adapté ses tactiques, opérant en petits groupes et se camouflant lors des embuscades contre les troupes israéliennes. Les combattants restants semblent assumer davantage de responsabilités suite à la perte de leurs camarades, selon des analystes militaires.

Face à la pression des États-Unis, Israël a retiré plusieurs milliers de soldats de Gaza, se tournant vers une approche plus ciblée dans sa lutte contre le Hamas. Toutefois, les responsables militaires israéliens préviennent que le conflit pourrait durer encore de nombreux mois. La résilience du Hamas soulève des questions sur la capacité d'Israël à atteindre ses objectifs de guerre, tant en Israël que sur la scène internationale.

IDF Spokesperson

Bien que le Hamas ait subi des milliers de pertes, l'objectif du groupe semble être la survie à ce conflit. "Il n'est pas nécessaire de gagner, il suffit de ne pas perdre", a déclaré un haut responsable militaire israélien, résumant la stratégie du Hamas. Le groupe a nié avoir subi de lourdes pertes, sans fournir de chiffres précis.

Les estimations américaines, basées sur des communications interceptées, des analyses des décombres de Gaza, des observations par drones et des renseignements fournis par Israël, indiquent que le Hamas comptait initialement entre 25 000 et 30 000 combattants. L'armée israélienne, quant à elle, estime avoir éliminé environ 9 000 combattants du Hamas depuis le début du conflit et plus de 1 000 lors de l'attaque du 7 octobre, soit environ 30 % de la force combattante totale du groupe. Israël évalue également un nombre plus élevé de combattants du Hamas blessés et définitivement mis hors de combat par rapport aux estimations américaines.