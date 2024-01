Des officiers de Tsahal prônent une nouvelle stratégie à la frontière libanaise

Plusieurs hauts responsables israéliens ont suggéré l'établissement d'une nouvelle stratégie à la frontière libanaise, consistant en une déclaration unilatérale de cessez-le-feu par Israël, couplée à une réponse ferme en cas de violation. D'après le Yediot Ahronot, ces officiers recommandent que Tsahal annonce un cessez-le-feu de 48 heures, en avertissant que toute transgression, notamment contre des cibles civiles, entraînerait une réplique sévère qui pourrait ravager le Sud-Liban.

Le journal israélien souligne également qu'un des responsables a exprimé la nécessité de changer l'équation actuelle, jugée dangereuse, où le Hezbollah peut attaquer impunément les habitations dans le nord d'Israël. Selon ces fonctionnaires, les réactions du commandement du Nord seraient bridées par le chef d'état-major et les responsables politiques, soucieux d'éviter les dégâts collatéraux et environnementaux au Liban, une approche différente de celle adoptée dans la bande de Gaza. Pour ces responsables, le déclic est venu après l'incident grave à Kfar Yuval, où cours duquel Barak Eilon et sa mère Mira ont été tués par un missile Kornet qui a frappé leur maison.

Yonatan Sindel/Flash90

Ils soutiennent que pour ne pas être perçus comme les instigateurs d'un conflit, mais plutôt comme des acteurs légitimes, une intervention plus importante, coordonnée avec les États-Unis, est nécessaire. L'objectif est de créer une situation qui justifierait une offensive majeure pour assurer finalement la sécurité des localités du nord d'Israël. Ces révélations surviennent après deux opérations attribuées samedi à Israël, l'une en Syrie et l'autre au Liban.

Cinq "conseillers militaires de haut niveau" ont été éliminés dans une frappe sur un bâtiment résidentiel du quartier d'Al-Mazah à Damas, où ces hauts fonctionnaires étaient réunis. Parmi les victimes, selon les rapports, se trouvaient le chef de l'unité de renseignement de la force Qods en Syrie, son adjoint et deux autres membres de la force Qods. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que Téhéran se réserve le droit de répondre à l'assassinat de ses conseillers militaires à Damas au moment et à l'endroit appropriés.

Quelques heures plus tard, quatre personnes ont été tuées au Liban, dans une attaque attribuée à Israël près de la ville d'Al-Bouzariyeh dans la région de Tyr, au sud du pays - deux dans un véhicule attaqué, et deux autres à proximité sur la route.