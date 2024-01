"Il faut traiter la plupart des habitants de Gaza comme complices du Hamas" (Idan Raichel)

Le chanteur israélien Idan Raichel a diffusé une vidéo, samedi, sur son compte Instagram, dans laquelle il reproche aux habitants de la bande de Gaza de "ne pas se dresser contre les organisations terroristes". "Les Palestiniens de Gaza ne se soulèvent pas contre l'organisation terroriste Hamas", a-t-il affirmé.

"Ils auraient pu être courageux - pénétrer dans tous les tunnels et se soulever contre le Hamas", a souligné Raichel. Les Gazaouis pourraient "combattre [les terroristes] - même au prix fort pour des milliers d'entre eux - et libérer les otages, chasser l'organisation terroriste du Hamas, et commencer à reconstruire leur vie." "Ils ne le font pas et nous devrions donc traiter la plupart d'entre eux comme des personnes impliquées", a-t-il conclu.

"À droite, à gauche et au centre, pouvons-nous tous convenir publiquement que la Croix-Rouge internationale est désormais persona non grata en Israël, jusqu'à ce que le dernier otage soit rendu ?", a renchéri le chanteur dans son post.

"Il ne semble pas que la Croix-Rouge fasse quoi que ce soit pour Israël, ou pour les otages de Gaza. Ils sont victimes de crimes de guerre, et la Croix-Rouge a même l'impertinence de nous critiquer pour les conditions dans lesquelles nous détenons les prisonniers terroristes. La Croix-Rouge est rouge d'embarras", a-t-il conclu.