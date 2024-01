Le Hamas rejette la demande de Moscou de libérer les derniers otages détenteurs de la nationalité russe

Un haut responsable du Hamas a rejeté la possibilité de libérer les derniers otages possédant la nationalité russe. Mussa Abou Marzouk, à la tête d'une délégation de l'organisation terroriste en déplacement à Moscou vendredi, était invité sur la chaîne russe RT à réagir à la requête du Kremlin. "Le Hamas ne se soucie pas de savoir s'ils sont Russes, Français ou autre. Ce sont des soldats qui tuent des Palestiniens", a déclaré Abou Marzouk, notant qu'un grand nombre d'otages avait de toutes façons une double nationalité.

"Nous capturons des soldats israéliens avant tout. Tout à coup, Israël leur attribue des citoyennetés étrangères et prétend qu'ils ne sont plus Israéliens ? Nous avons décidé qu'il n'y aurait rien de nouveau dans la libération des prisonniers tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu global", a-t-il conclu.

Courtesy

L'Allemagne et la Hongrie avaient en effet accordé la citoyenneté et délivré des passeports à certains otages du Hamas dans l'espoir de faciliter leur libération. Les personnes concernées sont celles ayant un ou deux parents nés dans ces pays. Ron Krivoi (photo), libéré fin novembre à la faveur de sa nationalité, avait été fait peu de temps auparavant citoyen russe.

Courtesy of the families

A l'issue d'une réunion entre le ministère russe des Affaires étrangères et une délégation du Hamas à Moscou, la diplomatie russe a publié un communiqué appelant à la libération rapide des otages détenus à Gaza, dont trois sont de nationalité russe : Andrei Kozlov, 27 ans, Alex Lubnov, 32 ans, tous deux kidnappés au festival Nova, et Alexander Trupanov, 28 ans, enlevé au kibboutz Nir Oz. Si aucun des trois ne servait dans Tsahal au moment de leur enlèvement, le Hamas considère les otages compris dans une certaine fourchette d'âge comme des soldats.

Il s'agissait du second déplacement d'une délégation du Hamas à Moscou depuis les attaques du 7 octobre. Lors de la trêve conclue entre Israël et le Hamas fin novembre, plusieurs otages de nationalité russe avaient été libérés sans condition, "en signe de reconnaissance envers Vladimir Poutine pour son soutien à la cause palestinienne".